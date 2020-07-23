Коронация чемпиона? Удинезе - Ювентус. Анонс и прогноз матча Серии А

23 июля. 20:30. Серия А. Удине. "Дачия Арена"

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Вчерашняя ничья "Интера" и провалы всех преследователей летом в целом расчистили путь для "Ювентуса". Не то что он прошёл этот путь с апломбом либо мощью чемпиона. Но ведь прошёл. Победа в Удине сегодня официально обеспечит девятое Скудетто подряд. Накатывать на финиш "Юве" постарается мощно, Маурицио Сарри считает, что "почти победа" не имеет никакого значения, соперник остался без опорников. А Криштиану Роналду оформил как минимум 50 голов в трёх лигах Топ-5, по скорости оформления в Серии А (61 матч) обогнал Андрея Шевченко и гонится за другими рекордами. Всё готово к коронации.

Алгоритм ясен. После рестарта Серии А "Ювентус" играет откровенно плохо против сильных команд, зато довольно уверенно переигрывает кризисные и просто слабые. И забивает. Как минимум два мяча в 11-ти матчах подряд - рекорд клуба. В матче против "Лацио", лишь 17-го по очкам после рестарта, лидер лиги привычно провёл невзрачный первый тайм, удовлетворяясь владением мячом. Зато в начале второго должен был забивать четырежды, забил дважды, а затем удерживал результат без проблем, кроме паники в концовке. Такой алгоритм ведёт напрямую к Скудетто. Пусть и вызывает множество вопросов по игре.

"Удинезе", несомненно, слаб. После побед "Дженоа" и "Лечче" он опережает зону вылета лишь на четыре очка. Он побеждал лишь однажды в пяти последних матчах - разваленную последнюю команду лиги СПАЛ. С другой стороны, фриуланцы хорошо обороняются (Топ-4 лиги по отборам мяча) и выбегают в контратаки, всегда борются. После рестарта они чуть не отобрали очки у "Аталанты" и по игре тогда заслуживали ничью, затем переиграли в гостях "Рому". Должны были побеждать тот же "Лацио" (0:0). А в воскресенье держались против "Наполи" до 95-ой минуты. Против сильных команд они играют прилично.

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Кадры

Каждая из команд испытывает проблемы в одной весьма важной линии. В последних шести матчах "Ювентус" пропустил 12 мячей. Сегодня еще и Леонардо Бонуччи дисквалифицирован, Матейс Де Лихт отказался от операции, так что будет тянуть свои проблемы с плечом и далее. Джорджо Кьеллини вновь не готов. Остаётся Ругани. Сарри считает, что Даниэле заслуживает больше игровых минут, чем получает. Похоже, тренер - единственный в мире с таким мнением. А "Удинезе" потерял троих опорников - Мандрагору, Яяло и Уоласа. Из-за чего Gazzetta Dello Sport ставит в центр поля латераля Стригера-Ларсена.

Разумеется, есть у команд и козыри. "Удинезе" в шести матчах пропустил всего семь мячей, его вратарь Муссо - объект внимания грандов. Как и атакующий полузащитник Родриго Де Пауль. Такого бизона как опорник Фофана нет и в "Ювентусе". А Кевин Лазанья забил шесть мячей в последних семи матчах. В "Юве" же Криштиану Роналду после дубля против "Лацио" сравнялся с Чиро Иммобиле во главе списка бомбардиров Серии А. Также ему остался лишь один гол до повторения сезонного рекорда клуба - 31-го. Пауло Дибала ассистировал ему, любимец Сарри Бернардески отбыл дисквалификацию. Пьянич также готов играть.

"Удинезе": Муссо, Нуйтинк, Троост-Эконг, Бекао, Тер Авест, Стригер-Ларсен, Фофана, Сема, Де Пауль, Лазанья, Окака

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Ругани, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Рабио, Бернардески, Дибала, Криштиану Роналду

Прогноз: Удинезе - Ювентус 1:3

"Удинезе" умеет глухо обороняться. В Неаполе он успешно отбивался с 32-мя процентами владения мячом, создавая в атаке больше, чем соперник. Его скоростные прорывы опасны. Он не проиграл "Ювентусу" два из последних пяти матчей в Удине. И маленьким зебрам очки нужны намного больше, ведь от больших Скудетто никуда не убежит. И всё же силы неравны. В тех самых последних пяти очных матчах на "Дачия Арене" мы видели и 4:0, и 6:2 в пользу гостей. Вряд ли сегодня будет такой разгром. Но победа вечного чемпиона состоится. Как и пока что временный выход Роналду в единоличные "капоканноньере".