Антонио Конте уверен, что высокая температура негативно влияет на Интер

Антонио Конте рассказал о главной проблеме, которая влияет на результаты "Интера" после карантина.

"На данный момент многое изменилась - это совсем другой опыт, ритм изменился. Мы тренируемся и играем при очень высокой температуре и вынужденны сбавить нагрузки.

Мы надеемся, что больше не повторим этот опыт, хотя текущий сезон будет влиять на следующий. Несмотря ни на что - нам нужно завершить чемпионат на мажорной ноте. Для начала нужно обыграть "Дженоа", - заявил итальянец.

Отметим, что миланский клуб сейчас идет на третьем месте и гарантировал себе Лигу Чемпионов на следующий сезон.