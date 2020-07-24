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Антонио Конте уверен, что высокая температура негативно влияет на Интер

Италия
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Антонио Конте уверен, что высокая температура негативно влияет на Интер
UA-Футбол
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Антонио Конте рассказал о главной проблеме, которая влияет на результаты "Интера" после карантина.

"На данный момент многое изменилась - это совсем другой опыт, ритм изменился. Мы тренируемся и играем при очень высокой температуре и вынужденны сбавить нагрузки.

Мы надеемся, что больше не повторим этот опыт, хотя текущий сезон будет влиять на следующий. Несмотря ни на что - нам нужно завершить чемпионат на мажорной ноте. Для начала нужно обыграть "Дженоа", - заявил итальянец.

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Отметим, что миланский клуб сейчас идет на третьем месте и гарантировал себе Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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В статье: Антонио Конте Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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yunguvnor (м. Чернігів)
24.07.2020 в 20:59
А центральна ось в нього часом не провисає? А то я уже знаю одного аналоґа Олєґа Владімірича на прізвище Спаллєтті в Серіялі.
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