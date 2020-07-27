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Роналду впервые не забил пенальти в Серии А, но все равно выиграл 30-й трофей в карьере

Италия
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Роналду впервые не забил пенальти в Серии А, но все равно выиграл 30-й трофей в карьере
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В матче 36-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" Криштиану Роналду не удалось забить пенальти в ворота оппонента (перекладина). Отметим, что этот 11-метровый стал первым незабитым для Роналду в Серии А и вторым, который ему не удалось реализовать в составе "Ювентуса" в текущем сезоне.

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Впервые в кампании 2019/20 Роналду не удалось забить с пенальти в матче ½ финала Кубка Италии с "Миланом" 12 июня. Для Криштиану Роналду Скудетто "Ювентуса" стало тридцатым трофеем в карьере и третьим в составе "бьянконери". Один кубок он завоевал со "Спортингом", 9 с "Манчестер Юнайтед", 15 – с "Реалом".

Тем не менее, португалец все равно вышел на первое место по количеству забитых голов среди игроков ТОП-5 европейских чемпионатов после рестарта сезона, так как сумел отличиться с игры (10). У Левандовски ("Бавария") и Стерлинга ("Манчестер Сити") – по 9 голов, Бундеслига и АПЛ уже завершились.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А Чемпионат Италии Сампдория (Генуя)
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