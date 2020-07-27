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Ювентус может потерять одного из лидеров перед Лигой Чемпионов

Италия
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У аргентинца травма

Ювентус может потерять одного из лидеров перед Лигой Чемпионов
UA-Футбол
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Вчера "Ювентус" сумел в девятый раз подряд стать чемпионом Италии. Однако не обошлось без жертв.

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Не смог до конца доиграть матч Пауло Дибала. Аргентинец был заменен в первом тайме из-за повреждения. Стал известен характер его травмы.

Официальный сайт "зебр" сообщает, что у аргентинца повреждение мышц правого бедра. В ближайшее время будет определен срок его восстановления.

Данная новость вызывает тревогу, ведь уже восьмого августа "зебрам" играть против "Лиона" в Лиги Чемпионом. В первом матче они минимально проиграли.

В текущем сезоне Пауло сумел провести 45 матчей, во время которых забил 17 голов и отдал 14 голевых передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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