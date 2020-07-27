Ювентус может потерять одного из лидеров перед Лигой Чемпионов

Вчера "Ювентус" сумел в девятый раз подряд стать чемпионом Италии. Однако не обошлось без жертв.

Не смог до конца доиграть матч Пауло Дибала. Аргентинец был заменен в первом тайме из-за повреждения. Стал известен характер его травмы.

Официальный сайт "зебр" сообщает, что у аргентинца повреждение мышц правого бедра. В ближайшее время будет определен срок его восстановления.

Данная новость вызывает тревогу, ведь уже восьмого августа "зебрам" играть против "Лиона" в Лиги Чемпионом. В первом матче они минимально проиграли.

В текущем сезоне Пауло сумел провести 45 матчей, во время которых забил 17 голов и отдал 14 голевых передач.