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Ювентус может потерять одного из лидеров перед Лигой Чемпионов
У аргентинца травма
Вчера "Ювентус" сумел в девятый раз подряд стать чемпионом Италии. Однако не обошлось без жертв.
Не смог до конца доиграть матч Пауло Дибала. Аргентинец был заменен в первом тайме из-за повреждения. Стал известен характер его травмы.
Официальный сайт "зебр" сообщает, что у аргентинца повреждение мышц правого бедра. В ближайшее время будет определен срок его восстановления.
Данная новость вызывает тревогу, ведь уже восьмого августа "зебрам" играть против "Лиона" в Лиги Чемпионом. В первом матче они минимально проиграли.
В текущем сезоне Пауло сумел провести 45 матчей, во время которых забил 17 голов и отдал 14 голевых передач.