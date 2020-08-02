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Рома подпишет Вертонгена и вернет в МЮ Смоллинга

Италия
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Фонсека поработает с опытным бельгийцем

Рома подпишет Вертонгена и вернет в МЮ Смоллинга
UA-Футбол
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“Рома” заменит одного опытного центрального защитника из английской Премьер-лиги на другого.

Как информирует Sky Sport, римляне не смогли договориться с “Манчестер Юнайтед” о постоянном трансфере Криса Смоллинга, который провел сезон в “Роме” в качестве арендованного футболиста.

В то же время “Роме” удалось найти общий язык с экс-защитником “Тоттенхэмом” Яном Вертонгеном. 33-летний бельгийский центрбек подпишет контракт с “волками” на два года и будет получить три млн евро за сезон, сообщает Corriere dello Sport.

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В статье: Крис Смоллинг Ян Вертонген трансферы Серия А Рома (Рим) Рома (Италия)
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