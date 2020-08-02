Италия
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Рома подпишет Вертонгена и вернет в МЮ Смоллинга
Фонсека поработает с опытным бельгийцем
“Рома” заменит одного опытного центрального защитника из английской Премьер-лиги на другого.
Как информирует Sky Sport, римляне не смогли договориться с “Манчестер Юнайтед” о постоянном трансфере Криса Смоллинга, который провел сезон в “Роме” в качестве арендованного футболиста.
В то же время “Роме” удалось найти общий язык с экс-защитником “Тоттенхэмом” Яном Вертонгеном. 33-летний бельгийский центрбек подпишет контракт с “волками” на два года и будет получить три млн евро за сезон, сообщает Corriere dello Sport.
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