Рома подпишет Вертонгена и вернет в МЮ Смоллинга

“Рома” заменит одного опытного центрального защитника из английской Премьер-лиги на другого.

Как информирует Sky Sport, римляне не смогли договориться с “Манчестер Юнайтед” о постоянном трансфере Криса Смоллинга, который провел сезон в “Роме” в качестве арендованного футболиста.

В то же время “Роме” удалось найти общий язык с экс-защитником “Тоттенхэмом” Яном Вертонгеном. 33-летний бельгийский центрбек подпишет контракт с “волками” на два года и будет получить три млн евро за сезон, сообщает Corriere dello Sport.