Конте отрицает контакты с Ювентусом и будет судиться с газетой

В сегодняшнем номере газета L Repubblica написала, что Антонио Конте расспрашивал игроков и сотрудников "Ювентуса" на предмет возможной отставки Маурицио Сарри.

Тренера эта статья вывела из себя, и он заявил, что будет добиваться наказания для ее авторов.

"Касательно текста, который был опубликован, то я категорически отрицаю, что общался с менеджерами и игроками "Ювентуса" и не спрашивал их насчет отставки тренера Сарри. Я подам в суд на автора статьи и выпускающего редактора, который дал ее в номер", - цитирует Конте ANSA.

"Я уважаю трехлетний контракт с "Интером" и, как и всегда, я отдам все силы, чтобы построить успешный проект".

Ранее пресса писала, что Конте вот-вот уволят из "Интера" из-за конфликта с директоратом. Его последний шанс - встреча с президентом клуба Стивеном Чжаном.