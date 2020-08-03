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Конте отрицает контакты с Ювентусом и будет судиться с газетой

Италия
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Тренер "Интера" в ярости

Конте отрицает контакты с Ювентусом и будет судиться с газетой
Новина українською

В сегодняшнем номере газета L Repubblica написала, что Антонио Конте расспрашивал игроков и сотрудников "Ювентуса" на предмет возможной отставки Маурицио Сарри.

Тренера эта статья вывела из себя, и он заявил, что будет добиваться наказания для ее авторов.

"Касательно текста, который был опубликован, то я категорически отрицаю, что общался с менеджерами и игроками "Ювентуса" и не спрашивал их насчет отставки тренера Сарри. Я подам в суд на автора статьи и выпускающего редактора, который дал ее в номер", - цитирует Конте ANSA.

"Я уважаю трехлетний контракт с "Интером" и, как и всегда, я отдам все силы, чтобы построить успешный проект".

Ранее пресса писала, что Конте вот-вот уволят из "Интера" из-за конфликта с директоратом. Его последний шанс - встреча с президентом клуба Стивеном Чжаном.

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В статье: суд Ювентус (Турин) Антонио Конте Интер (Милан)
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