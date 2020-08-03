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МЮ бесплатно отпускает Алексиса Санчеса в Интер

Италия
(1 голосов)

Чилиец окончательно переезжает на "Сан-Сиро"

МЮ бесплатно отпускает Алексиса Санчеса в Интер
Новина українською

"Интер" согласовал с "Манчестер Юнайтед" последние детали перехода форварда Алексиса Санчеса.

Как сообщает Sky Italia, англичане согласились досрочно расторгнуть контракт с чилийцем, чтобы он мог бесплатно перебраться на "Сан-Сиро". Санчес ранее провалился в Манчестере, при этом у него оставалось три года по контракту с зарплатой в 18,5 млн фунтов. Отпуская Алексиса бесплатно, "МЮ" сэкономит около 60 млн евро.

Сам игрок уже согласовал с "Интером" трехлетний контракт с годовым окладом в 7 млн. О его подписании стороны официально объявят завтра или послезавтра.

31-летний Санчес весь прошлый сезон провел в "Интере" на правах аренды и сыграл 22 матча (4 гола, 9 ассистов) в Серии А.

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В статье: Алексис Санчес трансферы Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
03.08.2020 в 23:05
Хехе. 18 млн в год? Теперь пусть китайцы в Интере платят за этого бездаря
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