Стало известно, сколько Алексис Санчес получил от Манчестер Юнайтед за расторжение контракта

Стало известно, на каких условиях чилийский вингер Алексис Санчес перешел в миланский "Интер". В рамках текущей кампании он выступал за "нерадзурри" на правах аренды.

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По информации издания The Guardian, за досрочное расторжение трудового договора с "Манчестер Юнайтед" 31-летний Санчес получил компенсацию в размере 7,5 миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, "красные дьяволы" сэкономили около 40 миллионов евро, так как соглашение с Алексисом было рассчитано еще на 2 года. Напомним, Санчес подписал контракт с "Интером" до 2023 года, клуб подписал его как свободного агента.

Чилиец сыграл в 29 матчах во всех турнирах за "Интер" (4 гола и 10 результативных передач).