  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Стало известно, сколько Алексис Санчес получил от Манчестер Юнайтед за расторжение контракта
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, сколько Алексис Санчес получил от Манчестер Юнайтед за расторжение контракта

Италия
(1 голосов)

Почти 8

Стало известно, сколько Алексис Санчес получил от Манчестер Юнайтед за расторжение контракта
Новина українською

Стало известно, на каких условиях чилийский вингер Алексис Санчес перешел в миланский "Интер". В рамках текущей кампании он выступал за "нерадзурри" на правах аренды.

Читайте такжеАлексис Санчес стал игроком Интера

По информации издания The Guardian, за досрочное расторжение трудового договора с "Манчестер Юнайтед" 31-летний Санчес получил компенсацию в размере 7,5 миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, "красные дьяволы" сэкономили около 40 миллионов евро, так как соглашение с Алексисом было рассчитано еще на 2 года. Напомним, Санчес подписал контракт с "Интером" до 2023 года, клуб подписал его как свободного агента.

Чилиец сыграл в 29 матчах во всех турнирах за "Интер" (4 гола и 10 результативных передач).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексис Санчес Интер (Милан) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Guardian

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
octavi4 (Warszawa)
07.08.2020 в 10:57
Ппц, даже доплатили чтобы не было его в команде.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...