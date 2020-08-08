Пирло и Симоне Индзаги в списке кандидатов на пост наставника Ювентуса

Сегодня "Ювентус" обьявил об увольнении Маурицио Сарри с поста главного тренера команды. Руководство туринцев находится в активных поисках нового наставника.

Итальянское издание Sky Sports Italia считает, что нынешний тренер "Лацио" Симоне Индзаги является одним из главных кандидатов на пост. Контракт 44-летнего специалиста с "орлами" рассчитан до 2021 года.

В клубе рассматривается также вариант с назначением Андреа Пирло. Напомним, экс-полузащитник туринцев в конце июля принял "Юве" U-23.