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Пирло и Симоне Индзаги в списке кандидатов на пост наставника Ювентуса
Андреа только недавно принял молодежку туринцев, а у Симоне контракт с "Лацио"
Сегодня "Ювентус" обьявил об
Итальянское издание Sky Sports Italia считает, что нынешний тренер "Лацио" Симоне Индзаги является одним из главных кандидатов на пост. Контракт 44-летнего специалиста с "орлами" рассчитан до 2021 года.
В клубе рассматривается также вариант с назначением Андреа Пирло. Напомним, экс-полузащитник туринцев в конце июля принял "Юве" U-23.
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Источник:Sky Sports Italia
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