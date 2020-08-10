СМИ: Гаттузо продлит контракт с Наполи и получит деньги на усиление

Дженнаро Гаттузо продолжит тренировать "Наполи". Об этом сообщает Sportitalia.

Итальянский наставник в ближайшее время продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет действительно до 2023-го года, а зарплата Гаттузо составит 1,3 миллиона евро.

Помимо этого, Дженнаро также получит деньги на четыре трансфера. Первая цель - замена Кальехону, который ушел из команды. Ранее был подписан форвард "Лилля" .

Отметим, что Гаттузо стал тренером "Наполи" в середине текущего сезона. Команда финишировала на седьмом месте, выиграла кубок Италии и вылетела от "Барселоны" в 1/8 финала ЛЧ.