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СМИ: Гаттузо продлит контракт с Наполи и получит деньги на усиление

Италия
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СМИ: Гаттузо продлит контракт с Наполи и получит деньги на усиление
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Дженнаро Гаттузо продолжит тренировать "Наполи". Об этом сообщает Sportitalia.

Итальянский наставник в ближайшее время продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет действительно до 2023-го года, а зарплата Гаттузо составит 1,3 миллиона евро.

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Помимо этого, Дженнаро также получит деньги на четыре трансфера. Первая цель - замена Кальехону, который ушел из команды. Ранее был подписан форвард "Лилля".

Отметим, что Гаттузо стал тренером "Наполи" в середине текущего сезона. Команда финишировала на седьмом месте, выиграла кубок Италии и вылетела от "Барселоны" в 1/8 финала ЛЧ.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
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