СМИ: Болонья готова заплатить за Супрягу 9,5 миллионов евро

Итальянская "Болонья" не потеряла интерес к Владиславу Супряге. Они готовы сделать новое предложение.

Как сообщает TuttoBolognaWeb, они готовы увеличить предложенную сумму до девяти с половиной миллионов евро. Помимо этой цифры, "Динамо" также может получить определенные бонусы.

Неизвестно, какой будет ответ руководства киевлян. Сообщалось, что они настаивали на 15 миллионов евро. Интерес к Супряге также проявляет "Аталанта".

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