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СМИ: Болонья готова заплатить за Супрягу 9,5 миллионов евро

Италия
(3 голосов)

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СМИ: Болонья готова заплатить за Супрягу 9,5 миллионов евро
UA-Футбол
Новина українською

Итальянская "Болонья" не потеряла интерес к Владиславу Супряге. Они готовы сделать новое предложение.

Как сообщает TuttoBolognaWeb, они готовы увеличить предложенную сумму до девяти с половиной миллионов евро. Помимо этой цифры, "Динамо" также может получить определенные бонусы.

Неизвестно, какой будет ответ руководства киевлян. Сообщалось, что они настаивали на 15 миллионов евро. Интерес к Супряге также проявляет "Аталанта".

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Отметим, что агент Владислава уверял, что следующий сезон форвард проведет в Украине.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
TuttoBolognaWeb
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Комментарии (15)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.08.2020 в 21:37
Навіть у Дніпрі він не зіграв 50 відсотків матчів за сезон. Забив декілька голів, але ніде крім ЧС до20 особливо не світився.
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
12.08.2020 в 21:42
а де засвітився Додо зя якого кроти хочуть отримати 30 лямів? чи може Тете став зіркою?
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
12.08.2020 в 21:32
С бонусами можно получить 11-12млн + % от перепродажи и выйдут до 20млн
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.08.2020 в 21:29
Думаю негайно треба продати, якщо це правда...
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0
0
ferzz (Gluhiv)
12.08.2020 в 21:19
Было бы здорово.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
12.08.2020 в 20:59
Супряга хорош! Минимум 10ка для начало торга
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+2
-1
balamyt (Boston)
12.08.2020 в 20:58
Это те деньги которые Супряга стоит на сегодня...Возможно Супряге стоит начать с Болоньи...
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+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
12.08.2020 в 20:57
5-7-10 )) ото лапша пошла ))
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+1
-2
bimbobo (Lviv)
12.08.2020 в 20:54
Если Болонья 10-ку дает - значит он будет основным напом и на него рассчитывают, будут давать шансы! Аталанта, которая в ЛЧ играет, за Малину 13 едва отдала, одного из лучших в чемпионате Бельгии!
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
12.08.2020 в 21:08
который не играет в основе
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+2
0
royalstas (Вінниця)
12.08.2020 в 21:42
Аталанта заробила на ЛЧ лям 40-50 і зайняла 3 місце + бабос + знову в групу ЛЧ попала +15 лям. Можливо когось продадуть з пари Муріель Сапата за лям 30-50 і тоді місце знайдеться. Ілічіч, Гомес, ті ж Муріель і Сапата не молоді і логічно що отримавши такий буст по грошах потрібно команду потрішки омоложувати талановитими гравцями на перспективу.
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0
0
lajkonik
12.08.2020 в 20:49
продавать срочно
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+2
0
bimbobo (Lviv)
12.08.2020 в 20:49
Нужно валить!
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+1
-2
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
12.08.2020 в 20:42
смачна локшина
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0
-3
givchak (Дрогобич)
12.08.2020 в 21:14
болоньєзе!
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0
-2


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