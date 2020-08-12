Италия
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СМИ: Болонья готова заплатить за Супрягу 9,5 миллионов евро
Стоит соглашаться?
Итальянская "Болонья" не потеряла интерес к Владиславу Супряге. Они готовы сделать новое предложение.
Как сообщает TuttoBolognaWeb, они готовы увеличить предложенную сумму до девяти с половиной миллионов евро. Помимо этой цифры, "Динамо" также может получить определенные бонусы.
Неизвестно, какой будет ответ руководства киевлян. Сообщалось, что они настаивали на 15 миллионов евро. Интерес к Супряге также проявляет "Аталанта".
Отметим, что агент Владислава уверял, что следующий сезон форвард
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Источник:TuttoBolognaWeb
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Комментарии (15)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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ПетроФ (Луцьк)
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Artemanat (Кривой Рог)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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ferzz (Gluhiv)
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oda1979 (Запорожье)
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balamyt (Boston)
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