Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед присматривается к Дугласу Косте
Но есть один минус - травматичность игрока
"Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Ювентуса" Дугласом Костой, пишет журналист Джанлука ди Марцио.
Туринцы уже давно запланировали перестройку команды, и бразилец один из кандидатов на продажу. "МЮ" полностью устраивают игровые качества Косты, но сомнения в трансфере вызывают его травматичность.
Контракт футболиста с "Ювентусом" истекает в 2022 году. В минувшем сезоне Серии А Коста отметился одним голом и пятью ассистами в 23 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...