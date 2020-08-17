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Манчестер Юнайтед присматривается к Дугласу Косте

Италия
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Но есть один минус - травматичность игрока

Манчестер Юнайтед присматривается к Дугласу Косте
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Ювентуса" Дугласом Костой, пишет журналист Джанлука ди Марцио.

Туринцы уже давно запланировали перестройку команды, и бразилец один из кандидатов на продажу. "МЮ" полностью устраивают игровые качества Косты, но сомнения в трансфере вызывают его травматичность.

Контракт футболиста с "Ювентусом" истекает в 2022 году. В минувшем сезоне Серии А Коста отметился одним голом и пятью ассистами в 23 матчах.

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В статье: Дуглас Коста Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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