Вратарь Ромы сдал положительный тест на COVID-19

Вратарь римской "Ромы" заявил о том, что сдал положительный тест на коронавирус.

Антонио Миранте признался, что у него никаких симптомов и себя он чувствует хорошо. На данный момент, он находится дома на самоизоляции.

Отметим, что Серия А стартует ровно через месяц - 19-го сентября. С датами начала всех чемпионатов вы можете ознакомиться ниже.