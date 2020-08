Вратарь Ромы сдал положительный тест на COVID-19

Вратарь римской "Ромы" заявил о том, что сдал положительный тест на коронавирус.

Антонио Миранте признался, что у него никаких симптомов и себя он чувствует хорошо. На данный момент, он находится дома на самоизоляции.

#ASRoma goalkeeper Antonio #Mirante announces he has tested positive for Covid-19.pic.twitter.com/EAFmrR104N