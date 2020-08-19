Италия
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Вратарь Ромы сдал положительный тест на COVID-19
Лично заявил об этом
Вратарь римской "Ромы" заявил о том, что сдал положительный тест на коронавирус.
Антонио Миранте признался, что у него никаких симптомов и себя он чувствует хорошо. На данный момент, он находится дома на самоизоляции.
#ASRoma goalkeeper Antonio #Mirante announces he has tested positive for Covid-19.pic.twitter.com/EAFmrR104N— Giallorossi Yorkshire (@RomaYorkshire) August 19, 2020
Отметим, что Серия А стартует ровно через месяц - 19-го сентября. С датами начала всех чемпионатов вы можете ознакомиться ниже.
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