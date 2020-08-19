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Вратарь Ромы сдал положительный тест на COVID-19

Италия
(1 голосов)

Лично заявил об этом

Вратарь Ромы сдал положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
Новина українською

Вратарь римской "Ромы" заявил о том, что сдал положительный тест на коронавирус.

Антонио Миранте признался, что у него никаких симптомов и себя он чувствует хорошо. На данный момент, он находится дома на самоизоляции.

Отметим, что Серия А стартует ровно через месяц - 19-го сентября. С датами начала всех чемпионатов вы можете ознакомиться ниже.

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В статье: Антонио Миранте Рома (Рим) коронавирус
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