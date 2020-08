Не входят в планы Пирло: Ювентус расторгнет контракты с двумя игроками

Совсем недавно "Ювентус" согласился отпустить бесплатно Блеза Матюиди. Теперь этот путь ждет еще двух игроков.

По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, туринский клуб покинут Гонсало Игуаин и Сами Хедира. Сейчас с ними идут переговоры о досрочном разрыве контрактов.

Сообщается, что это решение именно Андреа Пирло, который не так давно возглавил команду. Контракты аргентинца и немца истекают в следующем сезоне.

After Matuidi deal with Inter Miami completed for free, Juventus have decided also to terminate contracts of Higuain and Khedira. They're out of the Pirlo project.

Talks on to find an agreement on the payout (both have still 1 year contract left with Juve). ⚪️⚫️ #transfers #Juve