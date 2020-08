Первое решение Пирло. Ювентус объявил об уходе чемпиона мира

Блез Матюиди покидает "Ювентус". Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Крайне вероятно, что француз продолжит карьеру в МЛС.

Матюиди защищал цвета "зебр" с лета 2017-го года. Три сезона в клубе принесли ему пять трофеев. В сумме он отыграл 133 матча за команду. Помимо этого, в 2018-м году Блез стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Thanks for everything, @MATUIDIBlaise!