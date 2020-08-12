Италия
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Первое решение Пирло. Ювентус объявил об уходе чемпиона мира
Полгода назад с ним был продлен контракт
Блез Матюиди покидает "Ювентус". Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Крайне вероятно, что француз продолжит карьеру в МЛС.
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Матюиди защищал цвета "зебр" с лета 2017-го года. Три сезона в клубе принесли ему пять трофеев. В сумме он отыграл 133 матча за команду. Помимо этого, в 2018-м году Блез стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
Thanks for everything, @MATUIDIBlaise!— JuventusFC (#Stron9er ????????????????????????????????????) (@juventusfcen) August 12, 2020
Вероятно, что решение об уходе игрока принял Андреа Пирло. Итальянский наставник не видел француза в своей
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Комментарии (1)
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Dardolis (Первомайск)
12.08.2020 в 19:15
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