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Первое решение Пирло. Ювентус объявил об уходе чемпиона мира

Италия
(1 голосов)

Полгода назад с ним был продлен контракт

Первое решение Пирло. Ювентус объявил об уходе чемпиона мира
UA-Футбол
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Блез Матюиди покидает "Ювентус". Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Крайне вероятно, что француз продолжит карьеру в МЛС.

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Матюиди защищал цвета "зебр" с лета 2017-го года. Три сезона в клубе принесли ему пять трофеев. В сумме он отыграл 133 матча за команду. Помимо этого, в 2018-м году Блез стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Вероятно, что решение об уходе игрока принял Андреа Пирло. Итальянский наставник не видел француза в своей будущей команде.

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В статье: Ювентус (Турин) Блез Матюиди Интер Майами
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Комментарии (1)
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Dardolis (Первомайск)
12.08.2020 в 19:15
Вот и опорник для ДК и платить не надо...Лучше, чем 10-миллионный Камара...Ау... селекционеры ...
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