Жоау Мариу может перейти из Интера в Бенфику

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Бенфика" проявляет интерес к атакующему полузащитнику миланского "Интера" Жоау Мариу.

Руководство "орлов" уже вышло на контракт с итальянским клубом. Боссы "нерадзурри". Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш лично заинтересован в трансфере хавбека. Наставник и игрок вместе работали в "Спортинге".

Прошедший сезон 27-летний португалец провел в аренде в московском "Локомотиве". За 18 матчей РПЛ Жоау Мариу забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.