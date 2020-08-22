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Жоау Мариу может перейти из Интера в Бенфику

Италия
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В переходе португальца заинтересован наставник "орлов" Жорже Жезуш

Жоау Мариу может перейти из Интера в Бенфику
Новина українською

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Бенфика" проявляет интерес к атакующему полузащитнику миланского "Интера" Жоау Мариу.

Руководство "орлов" уже вышло на контракт с итальянским клубом. Боссы "нерадзурри". Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш лично заинтересован в трансфере хавбека. Наставник и игрок вместе работали в "Спортинге".

Прошедший сезон 27-летний португалец провел в аренде в московском "Локомотиве". За 18 матчей РПЛ Жоау Мариу забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Жорже Жезуш Интер (Милан) Жоау Мариу
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Источник:
Gianluca di Marzio
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