Ювентус хочет арендовать молодого таланта Шальке

Полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни пройдет медосмотр в "Ювентусе", сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 21-летний американец завтра пройдет медосмотр, после чего будет арендован туринским клубом за 3 млн евро с возможностью выкупа за 18 млн евро.

В сезоне-2019/20 Маккенни провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и заработал 9 желтых карточек.