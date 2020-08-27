Италия
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Ювентус хочет арендовать молодого таланта Шальке
Сумма выкупа составляет 18 миллионов евро
Полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни пройдет медосмотр в "Ювентусе", сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 21-летний американец завтра пройдет медосмотр, после чего будет арендован туринским клубом за 3 млн евро с возможностью выкупа за 18 млн евро.
В сезоне-2019/20 Маккенни провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и заработал 9 желтых карточек.
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