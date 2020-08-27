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Ювентус хочет арендовать молодого таланта Шальке

Италия
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Сумма выкупа составляет 18 миллионов евро

Ювентус хочет арендовать молодого таланта Шальке
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Полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни пройдет медосмотр в "Ювентусе", сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 21-летний американец завтра пройдет медосмотр, после чего будет арендован туринским клубом за 3 млн евро с возможностью выкупа за 18 млн евро.

В сезоне-2019/20 Маккенни провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и заработал 9 желтых карточек.

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В статье: Ювентус (Турин) Шальке (Гельзенкирхен) Шальке (Германия) Шальке 04 Уэстон Маккени
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