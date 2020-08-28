Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Всего четыре случая: Еще два игрока Ромы сдали положительный тест на COVID-19
Фонсека продолжает терять бойцов
В римской "Роме" вспышка коронавируса. Уже у четырех игроков положительный тест на вирусную хворь.
Новыми зараженными стали Джастин Клюйверт и Бруно Перес. До этого, заболели Антонио Миранте и Карлес Перес. "Волки" совсем недавно начали предсезонную подготовку.
Новый сезон в Италии
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...