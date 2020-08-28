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Всего четыре случая: Еще два игрока Ромы сдали положительный тест на COVID-19

Италия
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Фонсека продолжает терять бойцов

Всего четыре случая: Еще два игрока Ромы сдали положительный тест на COVID-19
UA-Футбол
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В римской "Роме" вспышка коронавируса. Уже у четырех игроков положительный тест на вирусную хворь.

Новыми зараженными стали Джастин Клюйверт и Бруно Перес. До этого, заболели Антонио Миранте и Карлес Перес. "Волки" совсем недавно начали предсезонную подготовку.

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Новый сезон в Италии начнется 19-го сентября.

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В статье: Рома (Рим) Бруно Перес Джастин Клюйверт
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