Всего четыре случая: Еще два игрока Ромы сдали положительный тест на COVID-19

В римской "Роме" вспышка коронавируса. Уже у четырех игроков положительный тест на вирусную хворь.

Новыми зараженными стали Джастин Клюйверт и Бруно Перес. До этого, заболели Антонио Миранте и Карлес Перес. "Волки" совсем недавно начали предсезонную подготовку.