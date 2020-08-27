Симптомы отсутствуют. У вингера Ромы диагностирован COVID-19

Вингер "Ромы" Карлес Перес заразился коронавирусом. Он оповестил мир об этом при помощи своих социальных сетей.

Испанец два дня назад сдал тест, который оказался положительным. По его словам, у него отсутствуют симптомы. Он будет оставаться на самоизоляции пока не получит отрицательный тест.

Отметим, что Перес уже второй игрок "волков", который заразился. Первым был 38-летний вратарь Антонио Миранте .

Карлес подписал контракт с "Ромой" зимой 2020-го года, проведя 17 матчей. На его счету два гола и три голевые передачи.