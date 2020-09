СМИ: Ювентус окончательно отказался от Суареса

Будущее Луиса Суареса все еще находится под большим вопросом. Рональд Куман четко дал понял, что игрок ему не нужен.

Одним из главных претендентов был "Ювентус". Суарес даже сдал экзамен по итальянскому языку, чтобы получить паспорт. Однако туринский клуб отказался от идеи его подписания, чтобы сосредоточить силы на другой цели.

В ближайшее время чемпион Италии хочет подписать контракт с Джеко. На данном трансфере уже долгое время настаивает Андреа Пирло.

Juventus are at final stages to complete Dzeko deal as new striker. Luis Suarez will have his Italian passport but talks are *not* ongoing with Juve. Dzeko is gonna join on next days. Barça will consider other bids on following days because Suarez is still out from #FCB plans. ????