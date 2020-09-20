Фактор своего поля умирает на наших глазах. Цифры из топ-лиг поражают

Международный центр спортивных исследований (CIES) проанализировал, как сильно на расклад сил в футболе повлияло отсутствие зрителей из-за пандемии коронавируса. Выводы поразительны.

Аналитики изучили результаты в 63 турнирах, где после рестарта было проведено не менее 40 матчей. Оказалось, что при зрителях команды-хозяева выигрывали в среднем 44,3% матчей. При пустых трибунах цифра упала до 42,2%.

Особенно мощно изменения повлияли на сборные: если в позапрошлом году 49% матчей Лиги Наций заканчивались победами хозяев, то в этом сентябре в 51% поединках победили гости.

Синий цвет - победы хозяев, красный - победы гостей, серый - ничьи

Среди ТОП-5 футбольных чемпионатов Европы только в итальянской Серии А после рестарта хозяйские команды добыли больше побед, чем с заполненными трибунами. Во Франции и Испании количество гостевых побед резко подскочило, а в Бундеслиге и подавно наметилась тенденция с доминированием гостей.

Например, вчера в 4 из 6 матчах 1-го тура Бундеслиги победили именно гости - "Аусбург", "Герта", "Хоффенхайм" и "Фрайбург". Дома обыграть соперника удалось только дортмундской "Боруссии".

Синий цвет - процент гостевых побед до остановки турниров, красный - после рестарта

Та же самая история с судейскими решениями. Не секрет, что трибуны давят на арбитра, чтобы тот принимал решения в пользу их команд. После того, как стадионы опустели, количество желтых карточек для гостей упало на 0,3 за 90 минут.

Касательно красных, то здесь зависимость еще сильнее - просто посмотрите, насколько меньше их стали раздавать гостевым командам. Это касается абсолютно всех чемпионатов. Вот АПЛ:

Синий цвет - количество красных карточек у гостей до остановки чемпионата, красный - после

Здесь имеем цифры из итальянского первенства:

А тут Бундеслига - оказывается, ее арбитры были наиболее подвержены влияния трибун.

Точно та же история и с пенальти - ранее хозяева получали практически вдвое больше 11-метровых, чем гости. После рестарта и при пустых трибунах в той же Примере картина радикально изменилась - количество подравнялось и уже несущественно отличается.

Синий цвет - количество пенальти у команд-хозяев, красный - у гостей

При этом, что интересно, в той же Франции с августа на трибуны пропускают по 2-5 тысяч фанатов в зависимости от региона, но на общее положение дел они не влияют. И судьи, и соперники поддаются только многотысячному давлению. И это, к слову, ответ на вопрос, какова роль фанатов в футболе? Очевидно, если их мало, то и роль ничтожная. А вот битком набитый стадион с десятками тысяч активных поклонников, вроде знаменитой "Желтой стены" в Дортмунде, - это весомый аргумент в любом противостоянии.