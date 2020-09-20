Видаль прибыл в Милан для подписания контракта с Интером

Полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль прибил в Милан для подписания контракта с "Интером".

В ближайшее время чилийский хавбек подпишет контракт с "нерадзурри".

Официальный твиттер миланского клуба подтвердил приезд Видаля и опубликовал фото Артуро на своей базе.

Ранее была информация, что "Барса" получит 1 миллион евро за трансфер 33-летнего полузащитника.