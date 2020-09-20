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Видаль прибыл в Милан для подписания контракта с Интером
Артуро уже в клубном офисе "нерадзурри"
Полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль прибил в Милан для подписания контракта с "Интером".
В ближайшее время чилийский хавбек подпишет контракт с "нерадзурри".
????#Inter, ecco #Vidal: il cileno è arrivato a #Milano— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) September 20, 2020
???? @Ale_Rimi pic.twitter.com/glWpynmYIs
Официальный твиттер миланского клуба подтвердил приезд Видаля и опубликовал фото Артуро на своей базе.
???? | FOTO @kingarturo23 è atterrato a Milano pic.twitter.com/h8uH1PqXCS— Inter (@Inter) September 20, 2020
Ранее была информация, что "Барса" получит 1 миллион евро за трансфер 33-летнего полузащитника.