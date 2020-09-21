Серия А. Бабье лето Златана и Милана

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Болонья" 2:0

Голы: Ибрагимович 35, 51 (пен.)

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер (Дуарте 71), Габбия, Эрнандес, Кесси (Тонали 77), Беннасер (Крунич 86), Кастильехо (Салемакерс 46), Чалханоглу (Диас 71), Ребич, Ибрагимович

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри, Томиясу, Данило, Дайкс, Схутен, Н. Домингес (Сансоне 56), Сориано (Сванберг 80), Орсолини (Сков-Ольсен 56), Паласио (Сантандер 80), Барроу (Виньято 83)

Предупреждения: Кастильехо 40, Крунич 86, Габбия 89 - Н. Домингес 18, Дайкс 31, Томиясу 74, Сансоне 81

Удаление: Дайкс 88 (вторая жёлтая)

"Милан" провёл лето в Серии А просто блестяще. Набрал больше всех очков - 30 в 12-ти турах, забил больше всех мячей - 35. После восьми лет страданий напоминал времена борьбы за Скудетто. Такое напоминание ожидали от него и в первом туре нового сезона. Тем более - против "Болоньи", которую в июле разгромил со счётом 5:1. "Болоньи", неудачно отыгравшей концовку того сезона, антирекордно пропускавшей в 33-ёх матчах подряд, лишившейся Синиши Михайловича на пару недель короткого межсезонья из-за коронавируса. Что ж, лета мы всё ещё не увидели. Но и "сухая" победа - приличное начало.



В первом тайме "Милан" не особо впечатлил. Первые три минуты и вовсе провёл запертым на своей половине поля. Тогда Сориано должен был попадать из центра штрафной. В первые 27 минут счёт по владению мячом был всего 53:47. Обе команды играли быстро, но неточно. Ибрагимович раскрутил Томиясу в центре штрафной, но тот успел вставить ногу в подкате. Габбия плохо пробил оттуда же. Беннасер после прострела шведа умудрился не попасть в пустые ворота с шести метров. И всё же свои три-четыре минуты давления принесли гол. Прыжку и удару головой Ибры после навеса Эрнандеса было нереально помешать.

Второй тайм хозяева уже начали включёнными. Салемакерс прострелил на Златана - Скорупски отбил. А вскоре Орсолини зацепил Беннасера на углу штрафной. Кесси не сумел пробить как следует из хорошей позиции, Златан издали проверил Скорупски, в другом эпизоде вроде бы обошёл его, но не попал. А ответные удары гостей останавливали защитники. "Милан" чувствовал себя совершенно комфортно. Хотя вообще-то вратари ещё успели совершить по классному сейву от Эрнандеса и Сков-Ольсена. А удар Сантандера отбила перекладина миланцев.

Девятая победа "россонери" в десяти очных матчах получилась не блестящей, не по-летнему. Но чёткой и довольно спокойной. И с дублем Златана. Всё по плану.