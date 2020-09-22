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Раз Ибра, два Ибра – расчет окончен. Милан – Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
(2 голосов)

Златан – настоящий лидер "россонери"

Раз Ибра, два Ибра – расчет окончен. Милан – Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов
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"Милан" провел блеклый первый тайм, однако сумел распечатать ворота соперника усилиями Ибрагимовича – Златан замкнул головой подачу с левого фланга. Во второй половине встречи хозяева выглядели более уверенно и смогли заработать пенальти, который реализовал все тот же шведский нападающий. "Россонери" могли забить и третий гол, но Ибра не попал в створ уже после того, как убрал голкипера во время дуэли, а с опасным ударом Тер Эрнандеса вратарь справился.

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Италии "Милан" – "Болонья".

Милан. "Сан-Сиро".

"Милан" – "Болонья" 2:0

Голы: Ибрагимович (35, 51 с пенальти)

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В статье: Златан Ибрагимович Болонья (Болонья) Серия А Милан
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