Раз Ибра, два Ибра – расчет окончен. Милан – Болонья 2:0. Обзор матча и видео голов

"Милан" провел блеклый первый тайм, однако сумел распечатать ворота соперника усилиями Ибрагимовича – Златан замкнул головой подачу с левого фланга. Во второй половине встречи хозяева выглядели более уверенно и смогли заработать пенальти, который реализовал все тот же шведский нападающий. "Россонери" могли забить и третий гол, но Ибра не попал в створ уже после того, как убрал голкипера во время дуэли, а с опасным ударом Тер Эрнандеса вратарь справился.

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Италии "Милан" – "Болонья".

Милан. "Сан-Сиро".

"Милан" – "Болонья" 2:0

Голы: Ибрагимович (35, 51 с пенальти)