Официально: Диего Годин - игрок Кальяри

Клуб Серии А "Кальяри" официально объявил о подписании контракта с Диего Годином.

Уругвайский защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт. "Интер" решил отпустить защитника до окончания контракта, чтобы сэкономить на его зарплате.

Diego #Godín è rossoblù ????????



Benvenuto in famiglia ????

Bienvenido en familia ????

Welcome in the family ????



➡️ https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH