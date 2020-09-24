Официально: Диего Годин - игрок Кальяри

Клуб Серии А "Кальяри" официально объявил о подписании контракта с Диего Годином.

Уругвайский защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт. "Интер" решил отпустить защитника до окончания контракта, чтобы сэкономить на его зарплате.

Отметим, что в прошлом сезоне Диего провел 36 матчей, стал вторым в чемпионате Италии и дошел до финала Лиги Европы.