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Официально: Диего Годин - игрок Кальяри

Италия
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Недавно играл в финале Лиги Европы

Официально: Диего Годин - игрок Кальяри
UA-Футбол
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Клуб Серии А "Кальяри" официально объявил о подписании контракта с Диего Годином.

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Уругвайский защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт. "Интер" решил отпустить защитника до окончания контракта, чтобы сэкономить на его зарплате.

Отметим, что в прошлом сезоне Диего провел 36 матчей, стал вторым в чемпионате Италии и дошел до финала Лиги Европы.

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В статье: Интер (Милан) Диего Годин Кальяри
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