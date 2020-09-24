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Официально: Диего Годин - игрок Кальяри
Недавно играл в финале Лиги Европы
Клуб Серии А "Кальяри" официально объявил о подписании контракта с Диего Годином.
Уругвайский защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт. "Интер" решил отпустить защитника до окончания контракта, чтобы сэкономить на его зарплате.
Diego #Godín è rossoblù ????????— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 24, 2020
Benvenuto in famiglia ????
Bienvenido en familia ????
Welcome in the family ????
➡️ https://t.co/2WjE9N8tVV#bienvenidoGodin #forzaCasteddu pic.twitter.com/Lc5T4kTzFH
Отметим, что в прошлом сезоне Диего провел 36 матчей, стал вторым в чемпионате Италии и дошел до финала Лиги Европы.