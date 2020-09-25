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Официант Квальяреллы. Сампдория креативно представила подписание Кандревы
Видео, которое стоит посмотреть
Сегодня "Сампдория" оформила трансфер Антонио Кандревы из "Интера". Итальянский клуб представил игрока креативным видео.
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Полузащитник выступил в роли официанта для форварда Фабио Квальяреллы. Вероятно, что опытный Кандрева сможет сделать немало голевых передач на Фабио.
????♂️ Servizio? Voto 'diesci'. Anzi 87 pic.twitter.com/AFJNRUmWjK— U.C. Sampdoria (@sampdoria) September 25, 2020
Дебютировать Кандрева сможет уже на этих выходных - "Сампдория" сыграет против "Беневенто".
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