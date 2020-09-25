Официант Квальяреллы. Сампдория креативно представила подписание Кандревы

Сегодня "Сампдория" оформила трансфер Антонио Кандревы из "Интера". Итальянский клуб представил игрока креативным видео.

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Полузащитник выступил в роли официанта для форварда Фабио Квальяреллы. Вероятно, что опытный Кандрева сможет сделать немало голевых передач на Фабио.

Дебютировать Кандрева сможет уже на этих выходных - "Сампдория" сыграет против "Беневенто".