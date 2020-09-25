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Официант Квальяреллы. Сампдория креативно представила подписание Кандревы

Италия
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Официант Квальяреллы. Сампдория креативно представила подписание Кандревы
UA-Футбол
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Сегодня "Сампдория" оформила трансфер Антонио Кандревы из "Интера". Итальянский клуб представил игрока креативным видео.

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Полузащитник выступил в роли официанта для форварда Фабио Квальяреллы. Вероятно, что опытный Кандрева сможет сделать немало голевых передач на Фабио.

Дебютировать Кандрева сможет уже на этих выходных - "Сампдория" сыграет против "Беневенто".

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В статье: Антонио Кандрева Фабио Квальярелла Сампдория (Генуя)
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