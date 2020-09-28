Подозревать себя. Ювентус и Рома слишком поспешны и эмоциональны

- У вас уже есть какая-нибудь версия?

- У меня их есть уже семь, но я, разумеется, должен все проверить, прежде чем высказать их вслух.

- Вы кого-нибудь подозреваете?

- Я подозреваю себя...

- Что?

- В том, что делаю слишком поспешные выводы.

Артур Конан Дойль. "Записки о Шерлоке Холмсе"

Если судить по разговорам, "Рома" подходила к матчу против "Ювентуса" разваленной, а соперник, наоборот - вознесённым. Настолько, что обеим уже раздали соответствующие прогнозы на сезон. Крайне пессимистичные - первым, и весьма оптимистичные - вторым. В такой ситуации любой результат в Риме, кроме победы туринцев, вроде бы выглядел сенсацией. Но на самом деле всё не так однозначно, и обе команды ожидает немалая работа. Что и доказал очный матч.

В тренде

"Рома" явно попала в тренд ужасного 2020-го года. Начинала его команда на вожделенном четвёртом месте в лиге, по результатам же в самом году ныне лишь седьмая. Ей приходится тащить на горбу антирекордный годовой убыток в истории - 126 миллионов, громкая весенняя ссора со спортивным директором Джанлукой Петраки закончилась его отстранением, а затем увольнением. Паулу Фонсеку от увольнения защитила привязанность уже бывшего владельца Джеймса Паллотты и сильная концовка предыдущего сезона. Тогда команда набрала 22 очка из 24-ёх возможных. Однако в сентябре шум вернулся.

После изгнания Франческо Тотти и Даниэле Де Росси из клуба Паллотта практически пребывал в состоянии войны с болельщиками и Советом Директоров. Всех злило и фактическое управление клубом из Лондона консультантом Франко Бальдини. Потому наконец-то вымученная сделка по продаже Группе Фридкина вызвала немалый энтузиазм. Тем более, что 385 миллионов из 591-миллионной сделки достались не Паллотте, а ушли на покрытие долгов клуба. К тому же, Дэн Фридкин пытается выкупить все акции, убрать клуб с биржи и начать перестройку вдали от посторонних глаз. Непрозрачно, зато более эффективно.

Впрочем, выходит, что не только новым игрокам и тренерам, но и хозяевам тяжело в специфической Серии А. Фридкина "встретили" месячной дисквалификацией генерального директора Гвидо Фиенги и штрафом клубу за нарушение протокола по борьбе с коронавирусом ещё в июле. И техническим поражением от "Вероны" за запись 23-летнего Амаду Диавара в список игроков моложе 22-ух. И уж, чтобы добавить абсурда, секретарь Панталео Лонго, ставший "козлом отпущения" за этот прокол, уходит в... "Верону". А один из директоров Морган Де Санктис подаёт в суд на журналиста, заявившего, что это его вина.

Горящее кресло

Разумеется, Фридкин не купился на жертву пешки Лонго. Он хотел избежать революций, медленно и тихо перестраивать клуб. Но теперь разъярен и обещает глубокие изменения клубной структуры. Говорят, что Фиенге дан месяц испытательного срока. Ну а Фонсека ныне держится от матча к матчу. Все в клубе и вправду относятся к нему хорошо, уважают как человека. Во многом потому Паулу летом отверг предложение из Китая с зарплатой в 5.5 миллионов евро в год. Тот же Де Росси передавал СМИ слова восхищения от своего отца Альберто, тренера Примаверы. Однако хороший человек - это не профессия.

В июле Фонсеку спас переход на нелюбимую схему с тремя центральными защитниками. Но ведь тренерская работа - это не только выбор схемы. Я не верю в случайность постоянной эпидемии травм в "Роме". И плохого начала новых отрезков - круга, года, сезона. Португалец не требует подписать правого защитника, ставя в состав Сантона, Бруно Переса, Карсдорпа. Он отпустил Коларова и Флоренци и оставил команду без лидеров. Мхитарян, Педро, Лоренцо Пеллегрини - новички и молодёжь должны быть лидерами. А 20-23-летние Кумбулла, Ибаньес и Манчини - игроками стартового состава в центре обороны.

"Верону", изменившую состав настолько, что её наставник Иван Юрич призвал забыть о предыдущем сезоне и начать всё с нуля, он не переиграл и на поле. Во втором тайме просто потерявшись, а в первом играя интенсивно, но неточно, не очень жёстко. Без Эдина Джеко, не игравшего в разгаре саги о переходе в "Ювентус", реализовывать созданные моменты было некому. Да и, говоря проще, "Рома" симпатична, талантлива, молода, но не выглядит командой, способной вгрызться в четвёртое место. Потому и идут разговоры о Массимилиано Аллегри. Статусный тренер может вытащить из этой команды больше.

Нет безнадёге

Тем не менее, как показал вчерашний матч (2:2), команда совсем не безнадёжна. В футболе Златана, Криштиану, Мбаппе, Джейдона Санчо нечего смотреть в паспорт. Молодые защитники отлично остановили атаки "Ювентуса" через центр, Мхитарян и Педро, знающие вкус больших побед, и здесь ведут за собой. Незаметный лидер Жордан Верету доказал свою важность. А Джеко? Фокусов не бывает, и после двух-трёх недель практически вне поля голова и тело не в порядке. Вот он и смазал два "убойных" момента. Зато очень тяжело работал. Не случайно по ТТД Whoscored насчитал ему звание Игрока Матча.

Не безнадёжен и Фонсека. На поле после перехода на 3-4-2-1 его "Рома" не проигрывала, выиграв семь матчей из десяти. Португалец рассказывал, что поначалу был шокирован требованиями и спецификой Серии А, но затем освоился. "Волки" вчера отлично воспользовались численным преимуществом в центре поля, которое создали благодаря тактической работе Мхитаряна и Джеко. Заставили болельщиков "Юве" в плане игры вспоминать о концовке предыдущего сезона. Ещё пара новых игроков, решение вопроса о падении формы и уровня во вторых таймах - и команда способна заиграть и найти стабильность.

"Рома" была последней среди Топ-7 в ставках букмекеров на попадание в зону Лиги Чемпионов. После "Вероны" шансы упали ещё больше - с 2.75 на 3.25. После "дела Диавара" - на 3.50. То есть уже на 27 процентов в целом. Однако после вчерашнего матча они вновь должны повыситься.

Трещины в ногах колосса

Вообще-то, "Ювентус" также подошёл к сезону с проблемами. Клуб заявил о рекордном годовом убытке с 2011-го года - 71.4 миллиона евро. И это несмотря на сокращение зарплат на 90 и 300 миллионов вливания акционеров. Его общий долг - четвёртый в Европе, финансовый - второй. Трюки Пьянича-Артура и с арендами МакКенни и Мораты, как и уже который год отсутствие усиления на флангах обороны и подписание тренера без опыта и требований - явные признаки недостатка средств. Как и слишком частые бодрые открытые письма руководства клуба акционерам. Ощущается подковёрная взрывоопасность.

На поле также немало проблем. Предыдущий сезон, несмотря на Скудетто, был неудачным. В его последних десяти турах команда набрала даже меньше очков, чем "Сампдория" и "Удинезе". Антирекорды последних 55-60 лет по пропущенным, потерянным очкам после ведения в счёте (21), ужасные гостевые выступления разрушали саму сущность "Ювентуса". Как и 55-процентная зависимость от голов Криштиану Роналду и Дибалы. И всего третье место команды Fino Alla Fine по голам в концовках матчей. Инородное тело Маурицио Сарри сильно расшатало иммунную систему. А его преемник казался не готовым.

Впереди паровоза

Можно понять, почему после первого же успеха израненный клуб бросился в другую крайность - эйфорию. В победителе слабой "Сампдории" увидели интенсивность, прессинг и характер "Ювентуса" Антонио Конте, яркость "пятизвёздочного" "Ювентуса"-2017 Массимилиано Аллегри и живое глубокое мышление самого Пирло. Особо же отмечали быстрый демонтаж уже ненавистного Сарризма. Андреа не упрям, не боится менять схемы, считает самым важным скорость, энтузиазм и высокий прессинг, собирается доверять молодёжи - и ранее мало известному на вершинах МакКенни, и игроку из Примаверы Фработте. Похвально.

Ах, если только Пирло-игрок будет таким же тренером! Ведь мы говорим об игроке, которого называли шахматистом, двигающим партнёрами как фигурками на доске (журналист Карло Гарганезе). Пирлиньо, наибольшим бразильцем в Европе (Дунга), "тихим лидером, разговаривающим с помощью ног" (Марчелло Липпи). Ныне говорят о его открытости и умении слушать на тренировках. И о намного более интересных тренировках. Впрочем, немало гениальных игроков стали плохими тренерами. А о новых интересных тренировках говорили и год назад, при Сарри. Затем игроки уже начали считать их скучными.

Фабио Капелло заявил, что у Пирло иногда слишком много идей. Вот и вчера он запутал сам себя.

Слева играл правый латераль Куадрадо, справа - то ли Данило, то ли вообще не латераль Кулушевски. Асимметричная схема (то 3-5-2, то 4-4-2 без левого вингера) и против "Сампдории", и ныне плохо боролась с контратаками. А вчера ещё и в атаке играла уныло, как при Сарри. Новичок Мората был брошен в бой слишком рано, давление "Ромы" на центр поля вызвало нервы и удаление Рабио. "Новый Эдгар Давидс" МакКенни и "новый Зидан" Рэмзи были затоптаны. От поражения единолично спас Криштиану Роналду.

Вчерашний матч должен пойти на пользу обеим командам. "Рома" должна поверить и уяснить, что она обладает потенциалом. Вместе с тем, потеря победы против соперника, игравшего в численном меньшинстве, дикие промахи в двух первых турах должны насторожить. А "Ювентус" обязан быть доволен вырванной ничьей, но игру должен проанализировать очень глубоко и скептически. Фонсека остался недоволен результатом, Пирло уже заявил о шаге назад в игровом плане, неправильном движении, неспособности растянуть соперника. Всё верно. Так что нет места ни эйфории, ни депрессии. Только работа.