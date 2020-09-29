Кубок Италии. Второй раунд. Монца Берлускони и Галлиани идёт дальше

Кубок Италии. Второй раунд

"Монца" (II) - "Триестина" (III) 3:0

Голы: Барилла 23, Мота 78, Пепин 90

Во втором раунде Кубка Италии в бой вступили представители Серии Б. "Монца", её новичок, под руководством Сильвио Берлускони, Адриано Галлиани и Кристиана Брокки построила сильную команду на основе игроков с опытом выступлений в Серии А. На днях присоединился даже Кевин-Принс Боатенг. "Триестину" эта компания точно должна была побеждать. Так и получилось. Барилла, ещё в июле активно бегавший за "Парму", открыл счёт. Мота закрепил. А Пепин добил.

В следующем раунде ожидает победитель пары "Порденоне" - "Казарано", затем - "Кротоне", "Бари" либо СПАЛ. Неплохой шанс пройти подальше в турнире.