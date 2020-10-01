  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Матч Дженоа - Торино перенесен из-за коронавируса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Дженоа - Торино перенесен из-за коронавируса

Италия
(1 голосов)

Положительный тест на коронавирус сдали 11 игроков

Матч Дженоа - Торино перенесен из-за коронавируса
Новина українською

Матч третьего тура чемпионата Италии "Дженоа" — "Торино" перенесен. Причиной стали случаи заражения коронавирусом в составе генуэзского клуба.

Ранее "Дженоа" сообщил, что положительный тест на коронавирус сдали 11 игроков команды, а также четыре сотрудника клуба.

Игра должна была состояться 3 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дженоа (Генуя) Торино (Турин) Торино Дженоа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...