Италия
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Матч Дженоа - Торино перенесен из-за коронавируса
Положительный тест на коронавирус сдали 11 игроков
Матч третьего тура чемпионата Италии "Дженоа" — "Торино" перенесен. Причиной стали случаи заражения коронавирусом в составе генуэзского клуба.
Ранее "Дженоа" сообщил, что положительный тест на коронавирус сдали 11 игроков команды, а также четыре сотрудника клуба.
Игра должна была состояться 3 октября.
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