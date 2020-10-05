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Интер взял в аренду экс-защитника Манчестер Юнайтед

Италия
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Нужно будет выкупить

Интер взял в аренду экс-защитника Манчестер Юнайтед
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Защитник "Пармы" Маттео Дармиан продолжит профессиональную карьеру на Апеннинах.

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О трансфере футболиста объявила пресс-служба миланского "Интера" – "нерадзурри" обязаны выкупить 30-летнего игрока у "крестоносцев", другие детали трансфера не сообщаются.

Дармиан выступал за "Парму" с 2019 года, куда он перешел из "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне он успел сыграть в 3 матчах Серии А за "желто-синих".

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В статье: Интер (Милан) Маттео Дармиан Парма
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Источник:
Inter

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