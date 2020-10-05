Интер взял в аренду экс-защитника Манчестер Юнайтед

Защитник "Пармы" Маттео Дармиан продолжит профессиональную карьеру на Апеннинах.

О трансфере футболиста объявила пресс-служба миланского "Интера" – "нерадзурри" обязаны выкупить 30-летнего игрока у "крестоносцев", другие детали трансфера не сообщаются.

Дармиан выступал за "Парму" с 2019 года, куда он перешел из "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне он успел сыграть в 3 матчах Серии А за "желто-синих".