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Интер взял в аренду экс-защитника Манчестер Юнайтед
Нужно будет выкупить
Защитник "Пармы" Маттео Дармиан продолжит профессиональную карьеру на Апеннинах.
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О трансфере футболиста объявила пресс-служба миланского "Интера" – "нерадзурри" обязаны выкупить 30-летнего игрока у "крестоносцев", другие детали трансфера не сообщаются.
Дармиан выступал за "Парму" с 2019 года, куда он перешел из "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне он успел сыграть в 3 матчах Серии А за "желто-синих".
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Источник:Inter
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