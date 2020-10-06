Экс-форвард Днепра и Милана перешел в Верону

Хорватский нападающий мадридского "Атлетико" Никола Калинич подписал трудовой договор с итальянской "Вероной". 32-летний форвард заключил с "мастифами" контракт до 30 июня 2022 года с опцией продления еще на год.

За свою профессиональную карьеру страйкер сыграл 480 профессиональных матчей, забил 162 гола и отдал 52 результативные передачи.

В послужном списке Николы находятся следующие клубы: "Хайдук", "Блэкберн", "Днепр", "Фиорентина", "Милан", "Атлетико" и "Рома". В украинской команде Калинич провел 4 сезона (49 голов и 8 результативных передач в 125 матчах).