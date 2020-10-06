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Экс-форвард Днепра и Милана перешел в Верону

Италия
(1 голосов)

Также в его послужном списке "Рома" и "Атлетико"

Экс-форвард Днепра и Милана перешел в Верону
Новина українською

Хорватский нападающий мадридского "Атлетико" Никола Калинич подписал трудовой договор с итальянской "Вероной". 32-летний форвард заключил с "мастифами" контракт до 30 июня 2022 года с опцией продления еще на год.

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За свою профессиональную карьеру страйкер сыграл 480 профессиональных матчей, забил 162 гола и отдал 52 результативные передачи.

В послужном списке Николы находятся следующие клубы: "Хайдук", "Блэкберн", "Днепр", "Фиорентина", "Милан", "Атлетико" и "Рома". В украинской команде Калинич провел 4 сезона (49 голов и 8 результативных передач в 125 матчах).

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В статье: Никола Калинич Атлетико (Мадрид) Рома (Рим) Эллас Верона Днепр Верона
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Источник:
Hellas Verona

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Комментарии (0)
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nabo61
06.10.2020 в 12:06
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