Семь игроков Ювентуса могут быть оштрафованы

Семь футболистов "старой синьоры" могут быть оштрафованы за то, что покинули расположение команды, которая сейчас находится на карантине. Туринцы после двух случаев заражения коронавирусом, обнаруженных на прошлой неделе, в настоящий момент закрыты на тренировочной базе клуба.

Впрочем, как утверждает Corriere di Torino, Джанлуиджи Буффон и Мерих Демирал вернулись домой, чтобы находиться на изоляции там.

Еще пять футболистов отбыли в свои национальные сборные. Это Родриго Бентанкур, Хуан Куадрадо, Данилу, Пауло Дибала и Криштиану Роналду. "Ювентус" не имел права препятствовать их отъезду.