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Помешать Реалу и ПСЖ. Ювентус намерен перехватить 17-летнего полузащитника Ренна

Италия
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Сейчас о нем уже говорит вся Европа

Помешать Реалу и ПСЖ. Ювентус намерен перехватить 17-летнего полузащитника Ренна
UA-Футбол
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Шикарный прошлый сезон и идеальное начало текущего уже сделало Эдуарду Камавингу звездой. За 17-летним игроком "Ренна" охотится половина Европы.

Долгое время его связывали только с мадридским "Реалом". После этого, в гонку включился и "ПСЖ". Однако, исходя из последних данных, "Ювентус" также не намерен пасти задних.

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Tuttosport уверяет, что Андреа Пирло хочет видеть француза в своей команде следующим летом. "Ювентус" отдал "Ренну" в аренду Даниэля Ругани, что должно сблизить отношения двух клубом.

Отметим, что недавно Камавинга забил дебютный гол за сборную Франции - он огорчил Георгия Бущана.

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В статье: Ювентус (Турин) Ренн Эдуарду Камавинга
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