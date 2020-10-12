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Короли бесплатных трансферов. Ювентус готов подписать победителя Лиги Чемпионов
Австриец не хочет оставаться в Мюнхене
Уже следующим летом туринский "Ювентус" может провернуть очередной топ-трансфер. На правах свободного агента состав чемпиона Италии может пополнить Давид Алаба.
Австрийский защитник не хочет продлевать контракт с "Баварией", который заканчивается следующим летом. Sport Mediaset уверяет, что туринский клуб сейчас опережает конкурентов.
По данным источника, "Ювентус" уже достиг устной договоренности о переходе. Отметим, что также Алабой
La #Juve torna alla carica per #Alaba: a giugno può arrivare a parametro zero.— SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) October 12, 2020
I dirigenti bianconeri avrebbero già un accordo con il difensore austriaco che non ha intenzione di rinnovare con il #BayernMonaco.#SportMediaset https://t.co/kLEMEfopaL
В прошлом сезоне Давид провел за "Баварию" 42 матча и вместе с клубом завоевал требл.
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