Короли бесплатных трансферов. Ювентус готов подписать победителя Лиги Чемпионов

Уже следующим летом туринский "Ювентус" может провернуть очередной топ-трансфер. На правах свободного агента состав чемпиона Италии может пополнить Давид Алаба.

Австрийский защитник не хочет продлевать контракт с "Баварией", который заканчивается следующим летом. Sport Mediaset уверяет, что туринский клуб сейчас опережает конкурентов.

По данным источника, "Ювентус" уже достиг устной договоренности о переходе. Отметим, что также Алабой интересуется "Ман Сити" .

