  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Короли бесплатных трансферов. Ювентус готов подписать победителя Лиги Чемпионов
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Короли бесплатных трансферов. Ювентус готов подписать победителя Лиги Чемпионов

Италия
(1 голосов)

Австриец не хочет оставаться в Мюнхене

Короли бесплатных трансферов. Ювентус готов подписать победителя Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Уже следующим летом туринский "Ювентус" может провернуть очередной топ-трансфер. На правах свободного агента состав чемпиона Италии может пополнить Давид Алаба.

Австрийский защитник не хочет продлевать контракт с "Баварией", который заканчивается следующим летом. Sport Mediaset уверяет, что туринский клуб сейчас опережает конкурентов.

Читайте такжеАлаба хочет получать в Баварии более 20 миллионов евро в год

По данным источника, "Ювентус" уже достиг устной договоренности о переходе. Отметим, что также Алабой интересуется "Ман Сити".

В прошлом сезоне Давид провел за "Баварию" 42 матча и вместе с клубом завоевал требл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...