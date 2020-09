Ман Сити может продать Зинченко ради подписания игрока Баварии

Существует вероятность того, что Александр Зинченко покинет "Манчестер Сити" в это трансферное окно. О такой вероятности передает The Times.

По их данным, Гвардиола недоволен левыми защитниками своей команды и хочет, чтобы руководство подписало Давида Алабу. Такой вариант возможен лишь в случае ухода украинца.

Контракт Александра с "Ман Сити" рассчитан до 2024-го года. В последние полгода он выпал из основы "горожан", проиграв конкуренцию Менди и Канселу.

Rúben Dias may not be the last new addition to Pep Guardiola’s squad this summer – Manchester City want to sign David Alaba to give Benjamin Mendy competition at left back @hirstclass reports#MCFChttps://t.co/YQT2iIKLFH