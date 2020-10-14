Кака: Мне нравится наблюдать за тем, как Шевченко, Гаттузо и Пирло управляют большими командами

Экс-игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака прокомментировал работу своих бывших партнеров на тренерских мостиках. Цитирует "Святошу" сайт Джанлуки Ди Марцио и Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Я смотрю матчи как нейтральный любитель футбола, но если играет "Милан", то я болею за "Милан". Это чувство никуда не делось. Мне нравится, что происходит в клубе сейчас – особенно импонирует сочетание опытных футболистов и молодежи. Златан повышает уровень партнеров, заставляет их расти – швед всегда мотивирован".