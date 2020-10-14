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Кака: Мне нравится наблюдать за тем, как Шевченко, Гаттузо и Пирло управляют большими командами
Бразилец – старый друг Андреа, Дженнаро и Андрея
Экс-игрок "Милана" и сборной Бразилии Кака прокомментировал работу своих бывших партнеров на тренерских мостиках. Цитирует "Святошу" сайт Джанлуки Ди Марцио и Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
"Я смотрю матчи как нейтральный любитель футбола, но если играет "Милан", то я болею за "Милан". Это чувство никуда не делось. Мне нравится, что происходит в клубе сейчас – особенно импонирует сочетание опытных футболистов и молодежи. Златан повышает уровень партнеров, заставляет их расти – швед всегда мотивирован".
"Мне нравится наблюдать за тем, как Шевченко, Гаттузо и Пирло управляют большими командами, это здорово. Казалось бы, Андреа только приступил к работе с дублем, но сейчас он уже возглавляет первую команду "Ювентуса". Пирло хорошо понимает футбол, будет приятно за ним наблюдать. Он учился у великих тренеров – Анчелотти, Аллегри и Конте. Андреа будет уникальным тренером".
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