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Перин: Коронавирус был изобретен в лаборатории

Италия
(1 голосов)

Маттиа поделился своим мнением

Перин: Коронавирус был изобретен в лаборатории
Новина українською

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин заявил, что уверен в искусственном происхождении коронавируса.

"Я все еще уверен, что коронавирус не передался нам от животных, а был изобретен в лаборатории, — приводит La Repubblica слова Перина. — Тем не менее, все, кто утверждает, что вирус не опасен, или что его вовсе не существует — люди без совести. Боюсь ли я болезни? Все спортсмены отчасти ипохондрики, наше тело — наш инструмент, и мы всегда хотим отладить его до идеального состояния. Травмы же — совсем не то, что болезни. Болезни коварны, как неизвестный враг.

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В статье: Дженоа (Генуя) Маттиа Перин
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Комментарии (3)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
16.10.2020 в 18:26
Достоверно никто об этом не знает, можно гадать бесконечно, может это инопланетяне его сюда завезли? Или люди крабы? Путин? Вариантов миллион...
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0
-3
Footballhead (м. Чернігів)
16.10.2020 в 17:19
Маттія правий. В закритій лабораторії міста Вугань під назвою Т4, де уряд Китаю виготовляв біозброю. Про це, до речі, казав і секретар РНБО Данилов, але це інтерв'ю з ним пропустили абсолютно всі ЗМІ.
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-4
avatar
ДВ (Одесса)
16.10.2020 в 18:33
Там не всё так просто. Могли и янки выпустить корону
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0


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