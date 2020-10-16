  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Роналду показал, как проходит его карантин
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду показал, как проходит его карантин

Италия
(1 голосов)

Футболист купается в бассейне

Роналду показал, как проходит его карантин
Новина українською

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.

"Не позволяйте тому, что вы не можете сделать, мешать тому, что вы можете сделать", — написал Роналду.

Читайте такжеРоналдо - Неймару: Лети, малыш! Что за прекрасную историю ты пишешь

Ранее Роналду сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Португалии. Об стало известно во вторник, 13 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...