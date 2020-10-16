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Роналду показал, как проходит его карантин
Футболист купается в бассейне
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Instagram.
"Не позволяйте тому, что вы не можете сделать, мешать тому, что вы можете сделать", — написал Роналду.
Ранее Роналду сдал положительный тест на коронавирус, находясь в расположении сборной Португалии. Об стало известно во вторник, 13 октября.
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