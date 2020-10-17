Президент Фиорентины: Кьеза был мне как сын, но он неправильно поступил с нашим клубом

Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо рассказал, почему трансфер вингера Федерико Кьезы в "Ювентус" состоялся.

"Я относился к нему как к сыну, тогда как он поступал неправильно со мной, моей семьей или теми, кто работает в этом клубе. Он молодой парень, так что лучше не обсуждать это.

Он вынудил нас оказаться в ситуации одного покупателя и одного продавца. Он не хотел ехать в Англию, а в Италии ему нужен был только Ювентус, который хорошо понимал ситуацию. В конечном итоге мне пришлось дать ему то, что он хотел, в качестве правильного бизнес-решения", — цитирует президента La Nazione.