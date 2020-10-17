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Президент Фиорентины: Кьеза был мне как сын, но он неправильно поступил с нашим клубом

Италия
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Президент до сих пор в бешенстве из-за перехода Федерико в "Юве"

Президент Фиорентины: Кьеза был мне как сын, но он неправильно поступил с нашим клубом
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Президент "Фиорентины" Рокко Коммиссо рассказал, почему трансфер вингера Федерико Кьезы в "Ювентус" состоялся.

"Я относился к нему как к сыну, тогда как он поступал неправильно со мной, моей семьей или теми, кто работает в этом клубе. Он молодой парень, так что лучше не обсуждать это.

Он вынудил нас оказаться в ситуации одного покупателя и одного продавца. Он не хотел ехать в Англию, а в Италии ему нужен был только Ювентус, который хорошо понимал ситуацию. В конечном итоге мне пришлось дать ему то, что он хотел, в качестве правильного бизнес-решения", — цитирует президента La Nazione.

Напомним, Кьеза ушел в "Ювентус" на правах 2-летней аренды за 20 млн евро, с последующим выкупом за 30 млн. Также в сделке прописаны бонусы еще на 10 млн.

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Федерико Кьеза
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