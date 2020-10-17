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Буффон - первый игрок в истории, который сыграл 650 матчей в Серии А

Италия
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Джанлуиджи вышел в старте на матч с "Кротоне"

Буффон - первый игрок в истории, который сыграл 650 матчей в Серии А
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В матче 4-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде играет против "Кротоне".

В стартовом составе "зебр" на этот поединок вышел голкипер Джанлуиджи Буффон. Таким образом, 42-летний вратарь стал первым игроком, который достиг отметки в 650 матчей в Серии А.

Примечательно, что семь из десяти футболистов туринцев, которые с первых минут на эту игру, еще не родились, когда Буффон сыграл свой дебютный матч в Серии А в ноябре 1995 года.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Серия А Кротоне (Кротоне)
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Источник:
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