Буффон - первый игрок в истории, который сыграл 650 матчей в Серии А

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде играет против "Кротоне".

В стартовом составе "зебр" на этот поединок вышел голкипер Джанлуиджи Буффон. Таким образом, 42-летний вратарь стал первым игроком, который достиг отметки в 650 матчей в Серии А.

Примечательно, что семь из десяти футболистов туринцев, которые с первых минут на эту игру, еще не родились, когда Буффон сыграл свой дебютный матч в Серии А в ноябре 1995 года.