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Ханданович – рекордсмен Серии А по отбитым пенальти

Италия
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Всего словенец отразил 25 ударов с "точки"

Ханданович – рекордсмен Серии А по отбитым пенальти
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Голкипер "Интера" Самир Ханданович побил рекорд Серии А во вчерашнем поединке с "Миланом" (1:2).

36-летний словенец отразил удар Златана Ибрагимовича с пенальти на 13-й минуте игры. Правда, швед отправил мяч в сетку после добивания.

Таким образом на счету Хандановича 25 отраженных пенальти в чемпионате Италии, что является новым рекордом лиги. Для этого ему понадобился 481 матч.

За всю карьеру во всех турнирах в ворота Хандановича пробивали пенальти 111 раз – в 41 случае он отражал удар.

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан)
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