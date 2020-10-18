Ханданович – рекордсмен Серии А по отбитым пенальти

Голкипер "Интера" Самир Ханданович побил рекорд Серии А во вчерашнем поединке с "Миланом" (1:2).

36-летний словенец отразил удар Златана Ибрагимовича с пенальти на 13-й минуте игры. Правда, швед отправил мяч в сетку после добивания.

Таким образом на счету Хандановича 25 отраженных пенальти в чемпионате Италии, что является новым рекордом лиги. Для этого ему понадобился 481 матч.

За всю карьеру во всех турнирах в ворота Хандановича пробивали пенальти 111 раз – в 41 случае он отражал удар.