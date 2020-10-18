Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ханданович – рекордсмен Серии А по отбитым пенальти
Всего словенец отразил 25 ударов с "точки"
Голкипер "Интера" Самир Ханданович побил рекорд Серии А во вчерашнем поединке с "Миланом" (1:2).
36-летний словенец отразил удар Златана Ибрагимовича с пенальти на 13-й минуте игры. Правда, швед отправил мяч в сетку после добивания.
Таким образом на счету Хандановича 25 отраженных пенальти в чемпионате Италии, что является новым рекордом лиги. Для этого ему понадобился 481 матч.
За всю карьеру во всех турнирах в ворота Хандановича пробивали пенальти 111 раз – в 41 случае он отражал удар.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Можно брать тепленьким? Реал - Кадис 0:1. Обзор матча и видео гола
- Примера. 6-й тур. Хетафе - Барселона 1:0. Не далеко убежали
- Гол Макаренко принес победу Кортрейку. Это первый гол Евгения за 4 сезона. ВИДЕО
- Боевой день в Лиге Наций и отъезд Воронина в Россию. Главные новости за 14 октября
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...