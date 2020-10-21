Фонсека: Все игроки Ромы каждый день работают, чтобы становиться сильнее

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека похвалил своих футболистов за работоспособность.

"Мы каждый день работаем, чтобы становиться сильнее. Игроки нашего клуба верят в идеи и мы все хотим двигаться в одном направлении.

Важно, чтобы в "Роме" было сочетания молодых и опытных футболистов. Новички продолжают адаптацию к нашему стилю и все мы уверенны в нашем будущем", - заявил португалец.

Уже завтра "Рома" сыграет против "Янг Бойз" в Лиге Европы.