Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека: Все игроки Ромы каждый день работают, чтобы становиться сильнее
Однако работы еще много
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека похвалил своих футболистов за работоспособность.
"Мы каждый день работаем, чтобы становиться сильнее. Игроки нашего клуба верят в идеи и мы все хотим двигаться в одном направлении.
Важно, чтобы в "Роме" было сочетания молодых и опытных футболистов. Новички продолжают адаптацию к нашему стилю и все мы уверенны в нашем будущем", - заявил португалец.
Уже завтра "Рома" сыграет против "Янг Бойз" в Лиге Европы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- Первая лига. Металлист 1925 в странном составе дожимает Авангард
- Бущан рассказал, считает ли себя героем, а также про свой диалог с Буффоном
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Беседин: Если рядом умная, мудрая женщина – со спортсмена будет толка в два раза больше
- Великолепное промо к миланскому дерби от сексуальной итальянской телеведущей. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...