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Хавбек Ювентуса Маккени выздоровел после COVID-19

Италия
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Летний новичок "бьянконери" снова в строю

Хавбек Ювентуса Маккени выздоровел после COVID-19
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Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккени вернулся к общим тренировкам.

Американский хавбек последние 10 дней провёл на самоизоляции из-за коронавируса.

Однако его последний тест показал негативный результат, после чего игрок вернулся в расположение команды.

Ожидается, что Маккени будет готов сыграть в воскресном матче с "Вероной", если американец понадобится Андреа Пирло в предстоящей игре.

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В статье: Ювентус (Турин) Уэстон Маккени
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