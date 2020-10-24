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Хавбек Ювентуса Маккени выздоровел после COVID-19
Летний новичок "бьянконери" снова в строю
Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккени вернулся к общим тренировкам.
Американский хавбек последние 10 дней провёл на самоизоляции из-за коронавируса.
Однако его последний тест показал негативный результат, после чего игрок вернулся в расположение команды.
Ожидается, что Маккени будет готов сыграть в воскресном матче с "Вероной", если американец понадобится Андреа Пирло в предстоящей игре.
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