В пару к Ибрагимовичу. Хорватский форвард Милана вернулся к тренировкам

Анте Ребич пропустил последние несколько игр "Милана" из-за травмы. Однако уже скоро он вновь сможет помочь своей команде.

По данным Calciomercato, хорват вновь работает с командой. Источник уверяет, что его можно будет увидеть в действии уже в ближайшем туре Серии А.

Ребич защищает цвета "Милана" уже второй год - успел сыграть 32 матча и забить 12 голов.