Италия
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В пару к Ибрагимовичу. Хорватский форвард Милана вернулся к тренировкам
Хорошая новость для Пиоли
Анте Ребич пропустил последние несколько игр "Милана" из-за травмы. Однако уже скоро он вновь сможет помочь своей команде.
По данным Calciomercato, хорват вновь работает с командой. Источник уверяет, что его можно будет увидеть в действии уже в ближайшем туре Серии А.
Ребич защищает цвета "Милана" уже второй год - успел сыграть 32 матча и забить 12 голов.
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