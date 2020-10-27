  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. В пару к Ибрагимовичу. Хорватский форвард Милана вернулся к тренировкам
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В пару к Ибрагимовичу. Хорватский форвард Милана вернулся к тренировкам

Италия
(1 голосов)

Хорошая новость для Пиоли

В пару к Ибрагимовичу. Хорватский форвард Милана вернулся к тренировкам
UA-Футбол
Новина українською

Анте Ребич пропустил последние несколько игр "Милана" из-за травмы. Однако уже скоро он вновь сможет помочь своей команде.

По данным Calciomercato, хорват вновь работает с командой. Источник уверяет, что его можно будет увидеть в действии уже в ближайшем туре Серии А.

Читайте такжеАнте Ребич: Пиоли вселил в меня уверенность, и я воспользовался возможностями

Ребич защищает цвета "Милана" уже второй год - успел сыграть 32 матча и забить 12 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анте Ребич Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...