Роналду оформил второй дубль в карьере после выхода на замену

В рамках 6-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде разгромил "Специю" со счетом 4:1.

Форвард туринцев Криштиану Роналду появился на поле во втором тайме и оформил дубль - португалец на 59-й минуте забил с игры, а на 76-й реализовал пенальти.

Таким образом, 35-летний Роналду оформил второй дубль в своей карьере, после выхода на замену - первый был в 2006-м году в футболке "Манчестер Юнайтед" в матче против "Уигана".