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Роналду оформил второй дубль в карьере после выхода на замену

Италия
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Криш дважды забил "Специи", а в 2006-м отметился дублем против "Уигана"

Роналду оформил второй дубль в карьере после выхода на замену
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В рамках 6-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде разгромил "Специю" со счетом 4:1.

Форвард туринцев Криштиану Роналду появился на поле во втором тайме и оформил дубль - португалец на 59-й минуте забил с игры, а на 76-й реализовал пенальти.

Таким образом, 35-летний Роналду оформил второй дубль в своей карьере, после выхода на замену - первый был в 2006-м году в футболке "Манчестер Юнайтед" в матче против "Уигана".

Роналду оформил второй дубль в карьере после выхода на замену - изображение 1
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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Серия А Специя (Италия)
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