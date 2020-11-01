Италия
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Роналду оформил второй дубль в карьере после выхода на замену
Криш дважды забил "Специи", а в 2006-м отметился дублем против "Уигана"
В рамках 6-го тура чемпионата Италии
Форвард туринцев Криштиану Роналду появился на поле во втором тайме и оформил дубль - португалец на 59-й минуте забил с игры, а на 76-й реализовал пенальти.
Таким образом, 35-летний Роналду оформил второй дубль в своей карьере, после выхода на замену - первый был в 2006-м году в футболке "Манчестер Юнайтед" в матче против "Уигана".
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