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Златан невероятный. ВИДЕО, как Ибрагимович ударом бисиклетой повторил рекорд Шевченко

Италия
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Швед вновь в центре внимания

Златан невероятный. ВИДЕО, как Ибрагимович ударом бисиклетой повторил рекорд Шевченко
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Ему - 39, но прямо сейчас он - главная звезда итальянской Серии А. Златан Ибрагимович не устает удивлять и тянуть "Милан" вперед. В шестом туре он обеспечил россонери победу над "Удинезе". Сначала Ибрагимович отдал результативный пас на Кэсси, а потом забил сам. Да еще как! Ибрагимович на 83-й минуте пробил в падении через себя. "Милан" победил 2:1 и продолжает лидировать в Серии А.

К слову, Ибрагимович во второй раз повторил достижение Андрея Шевченко - забил в шести матчах чемпионата Италии подряд (впервые это было в 2012-м). На этот раз его серия растянулась на два сезона, ведь у Златана была пауза из-за коронавируса (к слову, в этом видео он агитирует людей соблюдать правила безопасности >>). Более того, в этих шесть матчей он забил десять голов!

Серия А. Шестой тур
Удинезе - Милан 1:2
Голы: де Пауль 48 пен. - Кэсси 18 Ибрагимович 83

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В статье: Златан Ибрагимович Удинезе (Удине) Милан
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