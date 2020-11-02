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Тотти сдал положительный тест на COVID-19. Ранее от болезни скончался его отец
У Франческо появились симптомы болезни
Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, Тотти прошёл тестирование после того, как у него появились некоторые симптомы заражения. У 44-летнего экс-футболиста поднялась температура и появилась слабость. Сообщается, что результат теста Тотти на COVID-19 оказался положительным.
Напомним, Энцо Тотти, отец экс-капитана "Ромы", скончался после заражения коронавирусом в октябре текущего года.
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