  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Тотти сдал положительный тест на COVID-19. Ранее от болезни скончался его отец
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тотти сдал положительный тест на COVID-19. Ранее от болезни скончался его отец

Италия
(1 голосов)

У Франческо появились симптомы болезни

Тотти сдал положительный тест на COVID-19. Ранее от болезни скончался его отец
Новина українською

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, Тотти прошёл тестирование после того, как у него появились некоторые симптомы заражения. У 44-летнего экс-футболиста поднялась температура и появилась слабость. Сообщается, что результат теста Тотти на COVID-19 оказался положительным.

Напомним, Энцо Тотти, отец экс-капитана "Ромы", скончался после заражения коронавирусом в октябре текущего года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франческо Тотти Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...