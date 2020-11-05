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Лаутаро Мартинес готов продлить контракт с Интером
Форвард останется в Италии
"Интер" ведет работу по продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Представители аргентинца прилетят в Милан, когда наступит пауза на матчи сборных, сообщает Corriere dello Sport.
23-летний аргентинец готов обсудить детали нового соглашения. Нынешний договор рассчитан до лета 2023 года.
В прошедшее межсезонье нападающий был близок к переходу в "Барселону", но из-за управленческого кризиса в каталонской команде сделка сорвалась. Теперь "Интер" готов улучшить условия контракта Мартинеса.
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