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Лаутаро Мартинес готов продлить контракт с Интером

Италия
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Форвард останется в Италии

Лаутаро Мартинес готов продлить контракт с Интером
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"Интер" ведет работу по продлению контракта с нападающим Лаутаро Мартинесом. Представители аргентинца прилетят в Милан, когда наступит пауза на матчи сборных, сообщает Corriere dello Sport.

23-летний аргентинец готов обсудить детали нового соглашения. Нынешний договор рассчитан до лета 2023 года.

В прошедшее межсезонье нападающий был близок к переходу в "Барселону", но из-за управленческого кризиса в каталонской команде сделка сорвалась. Теперь "Интер" готов улучшить условия контракта Мартинеса.

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В статье: Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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