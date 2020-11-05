Восстановление продолжается. Лукаку может не сыграть против Аталанты на выходных

После матча против донецкого "Шахтера", миланский "Интер" потерял ключевого футболиста. Ромелу Лукаку получил травму.

Бельгийский форвард пропустил два матча, но все еще неизвестно, когда он сыграет. Сегодня, по данным Calciomercato, Лукаку тренировался индивидуально, в то время как остальная часть команды получила выходной.

Решающий день будет завтра, когда Ромелу пройдет очередной тест. Остается неизвестным, сыграет ли он против "Аталанты" на выходных.

Отметим, что "Интер" не побеждает без главного бомбардира - команда Конте поделила очки с "Пармой" и проиграла "Реалу".