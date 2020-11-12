"Мои футболки закончились". Матри объяснил, почему сын Пирло пасуется с отцом в джерси Роналду

Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло опубликовал в Instagram фотографию, на которой видно, как он играет дома с мячом со своим трехлетним сыном Томмазо. Подпись к снимку: "Дополнительные тренировки".

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Интересно, что на Томмазо была футболка с фамилией Роналду. Бывший форвард "Ювентуса" Алессандро Матри не удержался и пошутил на эту тему в комментариях. Отметим, что нападающий играл вместе с Пирло в туринской команде с 2011-го по 2013-й годы.