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"Мои футболки закончились". Матри объяснил, почему сын Пирло пасуется с отцом в джерси Роналду
Андреа уделяет время отпрыску
Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло опубликовал в Instagram фотографию, на которой видно, как он играет дома с мячом со своим трехлетним сыном Томмазо. Подпись к снимку: "Дополнительные тренировки".
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Интересно, что на Томмазо была футболка с фамилией Роналду. Бывший форвард "Ювентуса" Алессандро Матри не удержался и пошутил на эту тему в комментариях. Отметим, что нападающий играл вместе с Пирло в туринской команде с 2011-го по 2013-й годы.
"Просто футболки Матри закончились".
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